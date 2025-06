Le ministre de l’éducation, Noureddine Nouri, a réaffirmé, mercredi, l’engagement de son département à renforcer davantage la coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment dans les domaines liés à l’amélioration des infrastructures éducatives.

Lors d’un entretien tenu au siège du ministère avec une délégation du Conseil d’administration de l’UNICEF, conduite par son président, Jonibek Ismoil Hikmat, représentant permanent du Tadjikistan auprès des Nations Unies, l’accent a été mis sur la solidité du partenariat entre la Tunisie et l’UNICEF et sur les efforts conjoints déployés pour le développement des capacités, l’échange d’expertise et l’amélioration des conditions de vie scolaire.

Selon un communiqué du ministère de l’éducation, les discussions ont également porté sur les actions concrètes engagées, telles que le soutien au transport scolaire, l’amélioration de l’accessibilité pour les élèves en situation de handicap et les programmes de lutte contre le décrochage scolaire.

A cette occasion, il a été convenu d’élargir le réseau des écoles de la deuxième chance à travers les différentes régions du pays.

Les membres de la délégation de l’UNICEF ont, de leur côté, exprimé leur satisfaction quant aux efforts réalisés à l’échelle nationale et aux résultats obtenus. Ils ont souligné leur volonté de poursuivre l’appui apporté à la Tunisie afin de promouvoir les meilleures pratiques éducatives et garantir un environnement d’apprentissage sain, équitable et motivant pour tous les enfants.