Le Centre international de la culture et des arts (CICA) au Palais El Abdelliya, sous l’égide du ministère des affaires culturelles, lance la première édition d’une manifestation musicale maghrébine baptisée “El Abdelliya chante le malouf”, prévue du 21 au 24 juin 2025 dans le jardin du palais, à La Marsa.

Le choix d’ouvrir cette manifestation le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la musique en tant que valeur humaine universelle, en mettant à l’honneur le malouf comme un patrimoine vivant, capable de rassembler les peuples maghrébins autour d’un langage artistique partagé, de la Tunisie à la Libye en passant par l’Algérie, à travers des expériences musicales singulières.

Le malouf n’a pas été choisi au hasard pour cet événement artistique, selon le CICA. Ce choix exprime une volonté de retour aux sources, une invitation à raviver un art qui porte dans ses mélodies les parfums de l’Andalousie et qui incarne une identité culturelle profonde, enracinée et toujours vibrante, qui a su traverser les époques et résister aux bouleversements du temps.