La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri a présidé, mercredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen des principaux axes et orientations de la loi de finances et du budget de l’État pour l’année 2026.

Lors de ce conseil, cite un communiqué, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de veiller à ce que la loi de finances et le budget de l’État de 2026 portent un caractère stratégique et central.

Elle a dans ce contexte rappelé que ces deux documents-clés sont un instrument de mise en œuvre des politiques publiques dans le cadre du programme économique et social de l’État, qui vise à réaliser un équilibre entre la croissance économique et la justice sociale, en harmonie avec le plan de développement 2026-2030, émanation de la volonté populaire.

Zenzri a par ailleurs souligné que les choix nationaux sont la seule et unique voie pour répondre aux attentes du peuple, notamment, à travers la refonte de nombre de législations fiscales et afférentes à la justice sociale et la réouverture des recrutements publics aux jeunes désœuvrés.

La cheffe du gouvernement a également souligné la nécessité d’élaborer la loi de finances de 2026 conformément à une nouvelle vision qui rompt frontalement avec “les mesures “palliatives” et “les solutions en demi-teinte”, appelant à ce propos à ce que ce texte traduit fidèlement la vision et les orientations de l’État, dont notamment, le renforcement des fondements de l’État social, la garantie de la justice sociale, la consécration du choix de la justice fiscale.

Dans ce contexte, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur l’impératif de de renforcer le pouvoir d’achat du citoyen et d’œuvrer à réaliser l’équilibre entre la croissance économique et la justice sociale, à accroitre le taux de croissance économique par la stimulation de l’investissement et la mise en place d’un cadre social et économique adapté à la phase de construction et d’édification.

La cheffe du gouvernement a en outre souligné la nécessité de veiller à ce que les choix économiques de l’État obéissent à une série de principes fondamentaux, dont notamment, la préservation de la souveraineté nationale, l’indépendance de la décision nationale et le compter sur soi, tout en s’ouvrant à l’environnement régional et international de la Tunisie, de manière à consacrer les choix nationaux en matière de rôle social de l’État et de promouvoir le développement aux niveaux local, régional et des districts.

Lors du Conseil des ministres, les participants ont souligné que ce projet repose sur une série de principes visant à renforcer les fondements de l’État social et à préserver les équilibres financiers et à améliorer la gestion publique dans les différents secteurs.

Parmi ces principes fondamentaux, cite le communiqué, figurent la simplification des procédures pour les Tunisiens à l’étranger, le soutien au financement des start-ups, des entreprises privées et des entreprises citoyennes et le renforcement du financement des entreprises opérant dans le secteur de l’économie verte, bleue et circulaire.