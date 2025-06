“Faire parler les cartes de la Palestine” sera au coeur de la Journée dédiée à la Palestine programmée pour le vendredi 13 juin 2025 à 15H00 à la librairie Al-Kitab-Mutuelleville à Tunis.

Au fil d’une exposition, de lectures poétiques et d’un débat nourri par la passion et l’engagement, se tisseront des ponts entre mots et mémoire. La voix de l’artiste, auteure-compositrice-interprète Aida Niati, résonnera en musique, chantant la Palestine, ses douleurs et ses rêves.

Le moment le plus solennel de cette journée sera la remise, dans le cadre de sa première édition, du “Prix Mahmoud Darouiche pour la poésie, les lettres et les arts”, décerné à titre posthume au grand poète tunisien d’expression arabe Sghaier Ouled Ahmed. Ce prix célèbre non seulement l’ensemble de son œuvre, mais aussi son parcours indissociable d’un humanisme ardent, d’un patriotisme vibrant et d’un engagement en résonance avec les luttes et l’âme de la Palestine.

Pour rappel, ce prix est lancé par la Chaire ICESCO “Ibn Khaldoun pour la Culture et le Patrimoine”, en partenariat avec le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres -Ksar Said- et la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba (FLAHM).