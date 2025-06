Le court-métrage de fiction tunisien “Loading” d’Anis Lassoued, sera en lice dans la compétition officielle des courts métrages à la 25ème édition du Festival international du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 21 au 28 juin 2025 au Maroc.

En Première marocaine, ce film qui a remporté le prix du jury de la 14ème édition du Festival du Cinéma Africain de Louxor (Egypte,9 -14 janvier 2025) sera en lice dans une liste de 15 films courts représentant 13 pays pour décrocher les prix de la compétition des courts-métrages du FICAK.

15 longs-métrages représentant 12 pays africains, seront en lice dans cette édition qui fête le 48ème anniversaire du festival (1977) pour décrocher les prix de la compétition officielle des longs métrages lors de cette édition qui sera marquée par la remise de six prix notamment le Grand Prix du festival baptisé Ousmane Sembene et le Prix du jury Noureddine Sail (Fondateur du festival et ancien directeur du Centre Cinématographique marocain).