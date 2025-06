La version restaurée du film tunisien “L’Homme de cendres”, écrit et réalisé par Nouri Bouzid, sera présentée dans la section “Cinemalibero” de la 39ème édition du festival “Il Cinema Ritrovato” qui se tiendra du samedi 21 juin au dimanche 29 juin 2025, à Bologne, en Italie.

Organisé par la Cineteca di Bologna, le festival “Il Cinema Ritrovato” est axé sur les films restaurés et le cinéma de l’époque. Il propose une programmation de neuf jours avec plus de 400 projections dans plusieurs salles du centre historique de Bologne.

“L’Homme de cendres” (“Rih Es-Sed, titre en arabe) sera projeté le 22 juin prochain, dans l’une des salles de Bologne.

Ce long métrage de fiction (1 h 49 min) sorti en 1986. Ce film en format 35 mm est une production tunisienne de Cinétéléfilms et la Société Anonyme Tunisienne de Production et d’Expansion (SATPEC).

L’année de sa sortie, “L’Homme de cendres” a notamment remporté le Tanit d’or aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) de 1986 et une mention à la caméra d’or au Festival de Cannes (France). La même année, il a eu également eu le palmier d’argent au Festival international du film Cinema Jove de Valence (Espagne) et le Charydbe d’or au Festival du film de Taormine, en Sicile (Italie).

En 1987, il a eu le grand prix du Festival international du film de Chicago (USA) et le grand prix au festival Vues d’Afrique (Canada).

Ce film relate l’histoire de Hachemi et son ami Farfat le rebelle faisant partie d’un petit groupe de jeunes gens désemparés. Le mariage contraint de Hachemi est vécu comme un brusque retour sur soi d’où surgissent les souvenirs pénibles et refoulés de leur enfance, traumatismes qu’ils traînent encore dans leur longue adolescence. L’action est située à Sfax et donne lieu à l’analyse de certains comportements sociaux dans un foisonnement de personnages pittoresques et représentatifs.

L’équipe technique est composée de Youssef Ben Youssef (direction de la photographie), Salah Mahdi (musique), Mika Ben Miled (montage) et Claude Bennys, Mohsen Rais (Décoration) et Faouzi Thabet et Riadh Thabet (son).

Mustapha Adouani, Yaacoub Behiri, Mahmoud Belhassen, Souad Ben Slimane, Mouna Noureddine, Khaled Ksouri, Imed Maalal, Imed Maali, et Habib Belhadi sont au casting.