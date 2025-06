Iga Swiatek, triple tenante du titre, s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis de Roland-Garros, en battant en quart l’Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série N.13, en deux sets 6-1, 7-5, mardi sur le court Philippe-Chatrier à Paris.

La Polonaise, quadruple championne du tournoi (2020, 2022, 2023, 2024), atteint ainsi sa quatrième demi-finale consécutive à Paris et prolonge sa série de victoires à Roland-Garros à 26 matchs.

Tête de série N.5, elle vise un quatrième titre d’affilée, un exploit inédit dans l’ère Open. Elle affrontera en demi-finale la numéro 1 mondiale, la Russe Aryna Sabalenka, qui a éliminé la Chinoise Zheng Qinwen (N.8) en deux sets (7-6(3), 6-3).

Ce choc entre les deux meilleures joueuses du circuit promet d’être intense. Swiatek mène 8-4 dans leurs confrontations directes, mais Sabalenka a remporté leur dernier duel à Cincinnati en 2024.

Les deux derniers quarts de finale du tableau dames de Roland-Garros sont à l’affiche mercredi sur le court Suzanne-Lenglen.

Le premier match opposera la Française Loïs Boisson à la Russe Mirra Andreeva. Boisson, 22 ans et classée 361è mondiale, a créé l’exploit en battant la tête de série n°3, Jessica Pegula, lors du tour précédent, devenant au passage la joueuse la moins bien classée à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros depuis plus de 40 ans.

De son côté, Andreeva poursuit son ascension fulgurante sur le circuit WTA et vise une première demi-finale en Grand Chelem.

Le second quart de finale verra s’affronter deux Américaines, à savoir Madison Keys et Coco Gauff. La première, qui signe son retour au plus haut niveau, atteint les quarts aux Internationaux de France pour la première fois depuis 2018, alors que Gauff, finaliste en 2022, aborde cette rencontre avec l’expérience des grands rendez-vous et une belle dynamique sur terre battue.