A l’approche de l’Aïd al Idha, l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a publié, mardi, un communiqué de sensibilisation à l’intention des citoyens comportant une série de recommandations préventives visant à garantir la sécurité des sacrifices, à préserver la qualité de la viande et la santé publique.

L’INSSPA a appelé à choisir des moutons de sacrifice sains, présentant des signes de vitalité (sans sécrétions ou inflammations au niveau de la bouche et du nez), et à éviter les animaux présentant des symptômes de maladie comme la toux ou la diarrhée, ou portant des plaies, abcès, enflures ou ballonnements abdominaux.

L’Instance a également insisté sur l’importance de transporter et d’héberger l’animal dans de bonnes conditions, et de garantir l’aération, l’ombre et l’eau potable nécessaires, et d’éviter de lui donner des aliments concentrés au cours des derniers jours précédant l’aïd. Il est recommandé de ne lui fournir que de l’eau potable durant les 24 heures précédant l’abattage.

Concernant l’abattage, l’INSSPA recommande de choisir un lieu propre, à l’abri du soleil, et de recourir à une personne expérimentée utilisant des outils tranchants et propres. Il faut assurer une saignée complète de l’animal avant de procéder à l’écorchage.

L’Instance conseille d’éviter de gonfler la carcasse par la bouche, et de préférer un appareil de gonflage pour prévenir les infections. Il est également crucial de respecter les normes sanitaires pendant l’écorchage pour éviter la contamination de la carcasse, et de ne pas laver la viande à l’eau. Les viscères doivent être retirés rapidement, placés dans des récipients propres, les intestins (daouara) doivent être bien lavés et stockés dans un réfrigérateur à une température adéquate (+4 °C).

En ce qui concerne la suspension de la carcasse, l’INSSPA recommande de la laisser suspendue à l’ombre pendant une durée maximale de trois heures après l’abattage, appelant à l’importance de vérifier la couleur naturelle de la viande et des organes (rosée), ainsi que l’état du foie, des poumons et du cœur, qui doivent être exempts de toute infection ou kyste hydatique. En cas de doute, l’Instance recommande de contacter un vétérinaire et de ne pas consommer la partie suspecte.

En cas de présence de kystes hydatiques, l’INSSPA insiste sur la nécessité de faire bouillir les organes atteints pendant 10 minutes avant de les jeter ou de les ensevelir profondément sous terre.

Enfin, pour la découpe et le stockage de la viande, l’Instance recommande de se laver fréquemment les mains et les ustensiles, d’utiliser un espace propre pour la découpe, et de conserver la viande dans des sacs alimentaires au réfrigérateur ou au congélateur selon la durée de conservation souhaitée.