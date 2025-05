Le taux de change du dinar tunisien s’est apprécié de 4,14% par rapport au dollar, à la date du 28 mai courant.

Selon les derniers indicateurs monétaires et financiers, publiés vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), la valeur d’un dollar représente actuellement 2,98 dinars(D), alors qu’il valait 3,11 D, à la même date de l’année écoulée.De même, la valeur du dinar s’est améliorée de 0,52% par rapport à l’euro, puisque 1 euro s’échange contre 3,36 D, contre 3,39D à la date du 28 mai 2024.

Ces indicateurs relatifs au taux de change de la monnaie nationale reflètent une stabilité des grands équilibres du secteur extérieur, malgré un recul conjoncturel des réserves en devises du pays, lesquelles s’élèvent actuellement à 22,7 milliards de dinars, soit l’équivalent de 98 jours d’importation, contre 22,6 milliards de dinars soit 103 jours d’importation, à fin mai de l’année précédente.

Les données de l’institut d’émission ont montré également, que le service de la dette extérieure a atteint 7 milliards de dinars, au 20 mai 2025, dépassant, ainsi, les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), lesquels ont été évalués à la même date à un montant total de 5,4 milliards de dinars, contre 4,9 milliards de dinars durant la même période en 2024.

A noter que le dernier communiqué du Conseil d’administration de la BCT, publié fin mars dernier, a fait observer en ce qui concerne le secteur extérieur que le déficit courant s’est situé à 1.654 MD (ou 0,9% du PIB) au terme du mois de février 2025 contre 113 MDT (ou 0,1% du PIB) un an auparavant, en raison, notamment, de l’amplification du déficit commercial (-3.518 MD contre -1.780 MD, à fin février 2024), et ce en dépit, de la bonne tenue des recettes touristiques et des revenus de travail.