Dhrupad et électro fusionnent dans le concert “Atemporelle” de Heikel Ben Mlouka à Sousse

Le “Dhrupad”, la plus ancienne tradition de musique classique indienne encore pratiquée de nos jours, sera au menu d’un concert du musicien et compositeur Heikel Ben Mlouka, prévu ce jeudi 29 mai à 18h00, à l’auditorium de l’Institut français de Sousse.

En fin de résidence à la Villa Salammbô, l’artiste donnera un concert où le chant Dhrupad sera accompagné de la tanpura, un instrument d’accompagnement dans la musique indienne.

Musique rare et subtile, le Dhrupad vise à plonger le public dans un état de contemplation, où la perception du temps et de l’espace se transforme, et où les notes deviennent sensations, couleurs et émotions.

Explorateur sonore, Heikel Ben Mlouka développe un langage musical singulier, à la croisée des traditions et des innovations. Fort d’une formation en musique classique indienne Dhrupad et en musiques électroniques, il tisse des passerelles sensibles entre deux mondes : celui des racines profondes et celui des technologies contemporaines.

A travers son projet “Atemporelle”, l’artiste interroge notre rapport aux traditions : comment faire vibrer l’ancien dans le présent ? En mêlant chant, machines, synthétiseurs et textures sonores, il explore une nouvelle résonance entre mémoire et création.