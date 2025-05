Sous le patronage du ministère des affaires culturelles, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) organise la finale annuelle de son programme d’incubation de projets, le Demo Day 2025, dans le cadre de sa cinquième édition, pour cette année.

L’événement se tiendra le jeudi 29 mai 2025 à partir de 10H00 au pôle de créativité et des arts numériques “Makan”, au centre Fadhel Ben Achour pour la culture et l’art à La Marsa.

Ce programme met à l’honneur une sélection des meilleurs porteurs de projets dans le domaine des industries culturelles créatives et numériques. Ces jeunes start-ups ont été accompagnées pendant six mois par le Centre, qui les a soutenues dans le développement de leurs idées innovantes, l’adoption des technologies numériques de pointe et la concrétisation de leurs projets.

Leurs initiatives seront présentées devant un public composé d’investisseurs, de partenaires et de décideurs, dans une perspective de mise en réseau, d’échange d’opportunités et d’ouverture de nouveaux horizons.