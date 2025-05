La rencontre du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, avec une délégation de la Fédération italienne du tourisme et de l’hôtellerie, conduite par son directeur général Roberto Calogi, a porté, mardi à Tunis, sur l’examen des perspectives de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.

Cette rencontre, tenue en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a abouti à un accord sur l’élaboration d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, en plus d’identifier les besoins du marché de l’emploi italien en compétences spécialisées dans ce domaine.

Un accord a également été conclu pour élaborer les grandes lignes d’un accord-cadre de coopération, qui précisera les compétences requises et la méthodologie pour y répondre, selon un communiqué du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Il a également salué la mise en œuvre du programme de coopération visant à satisfaire les besoins des entreprises économiques italiennes en compétences et en ressources humaines tunisiennes, en soulignant l’importance de consolider les acquis et les résultats positifs des divers programmes communs.

De son côté, le directeur général de la Fédération italienne du tourisme et de l’hôtellerie a présenté un aperçu des besoins du tissu économique italien en compétences spécialisées dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis a, quant à lui, exprimé sa grande appréciation pour le niveau de coopération bilatérale.