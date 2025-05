Organisée par l’association “Le Petit Secouriste”, la deuxième édition du Festival Oscar du Petit Secouriste se tiendra le dimanche 1er juin 2025 à 14h00 au Théâtre municipal de Tunis.

Cet événement, dédié aux courts-métrages sur le thème “L’enfance est une patrie… joindre l’acte à la parole”, réunira plus de 400 enfants tunisiens et algériens âgés de 5 à 14 ans, qui tiendront les rôles principaux. Un tapis rouge sera déroulé au cœur de l’avenue Habib Bourguiba pour accueillir les jeunes participants.

Selon Houda Badoui, présidente de l’association et directrice du festival, les courts-métrages présentés aborderont des sujets sociaux cruciaux tels que la lutte contre le vagabondage, l’abandon scolaire précoce et la migration irrégulière. Ils visent à promouvoir l’amour de la patrie et l’attachement à l’identité et au patrimoine national. Ces œuvres cinématographiques visent également à inciter les enfants à bâtir un avenir prometteur en Tunisie et à transmettre des informations sur les premiers secours médicaux.

Houda Badoui a souligné que ce festival constitue une initiative inédite non seulement en Tunisie, mais aussi dans le monde arabe et même dans le monde entier, selon des experts du cinéma. Le jury sera composé d’experts de Tunisie, d’Irak, d’Algérie, d’Égypte et du Liban.