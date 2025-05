Un sentier sous-marin, le premier du genre en Tunisie, vient de voir le jour dans la baie de Melloula à Tabarka.

Ce projet éco-touristique a été inauguré ce dimanche, en présence de représentants des structures publiques locales, régionales et nationales, en plus des composantes de la société civile, des membres du conseil local de Tabarka et de l’Assemblée des représentants du peuple.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Ali Ben Temessek, directeur général au ministère de l’Environnement, a souligné que ce parcours met en lumière le patrimoine écologique de Melloula, tout en répondant aux besoins des touristes et des amateurs de découverte.

Maher Mahjoub, directeur du Centre de coopération méditerranéenne de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), a précisé que ce projet a été réalisé par l’association TunSea pour la Science Participative, sur la base d’une série d’études ayant permis d’identifier les besoins des pêcheurs et les attentes des chercheurs et des visiteurs de la localité.

Il a ajouté que le rôle de l’UICN était d’accompagner le projet à travers des actions de renforcement des capacités des intervenants. Objectifs, valoriser la biodiversité, créer une dynamique économique locale et générer des emplois durables en lien avec les richesses naturelles de la région.

De son côté, Yassine Ramzi Sghaier, président de l’Association TunSea a relevé que plus de 140 espèces marines ont été recensées dans les eaux du golfe, ce qui a, selon lui, motivé la réalisation de ce projet qui vise, avant tout, à protéger les ressources naturelles et animales.

Le président du groupement de pêche artisanale Imed Triki, qui a signé un accord de partenariat avec l’association Tunsea visant à renforcer ce projet, a appelé à l’aménagement du littoral de Melloula, l’encouragement des investisseurs locaux et à la création d’espaces biologiques adaptés aux spécificités de la région.

Il a mis l’accent, dans ce sens, sur le besoin de faciliter les procédures d’octroi des autorisations pour la création de projets.