Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé, jeudi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance pour protéger leur bétail, ainsi, que leurs équipements agricoles, et de les placer loin des oueds, face aux conditions météorologiques prévues, jeudi après-midi.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues, jeudi après-midi, dans les régions du nord et celles du centre.

Les précipitations seront temporairement abondantes avec possibilité de chutes de grêle, localement, surtout dans les gouvernorats de Kasserine, le Kef, Siliana, Kairouan et Zaghouan. Les plus importantes quantités de pluies seront comprises entre 30 et 50 mm.

Toujours selon l’INM, le vent soufflera fort, avec une vitesse qui peut atteindre, temporairement, les 70 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

Au sud, du vent fort est prévu. Il sera accompagné de vents de sable.