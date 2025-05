La cérémonie de remise du « Prix Ibn Khaldoun pour la promotion et la recherche dans les sciences humaines » pour l’année 2025 aura lieu, mardi prochain, 27 mai, au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, Ksar Saïd, à Tunis.

La Bibliothèque de la Khaldounia, à la Médina de Tunis a abrité les cérémonies des éditions précédente (2016, 2017, 2018, 2019, 2023). La cérémonie de la première édition, en 2015, avait eu lieu à la Bibliothèque Nationale de Tunisie.

Ce prix est organisé par la Chaire ICESCO « Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine » au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, Ksar Saïd, avec l’association Med21.

Promouvoir les études et les recherches en Sciences Humaines et Sociales en Méditerranée est l’objectif principal de ce prix créé, en décembre 2014, par la Faculté des Lettres, des Art et des Humanités de la Manouba, la Bibliothèque Nationale de Tunisie et MED 21.

La Chaire ICESCO “Ibn Khaldoun pour la Culture et le Patrimoine” au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, Ksar Saïd, fait partie du réseau des chaires internationales de la Pensée, des Lettres et des Arts de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) regroupant de prestigieux universités et instituts de recherche. La Chaire est dédiée à l’étude de la pensée d’Ibn Khaldoun et à la promotion de la culture et du patrimoine. Elle organise des événements tels que des conférences et des colloques sur le thème d’Ibn Khaldoun et de son impact sur la culture et le patrimoine.

Le comité d’évaluation composé de trois historiens réunit Abdelhamid Larguèche (président), Latifa Lakhdar et Faouzi Mahfoud.

Les lauréats de cette édition 2025 du « Prix Ibn Khaldoun pour la promotion et la recherche dans les sciences humaines »sont Karima Kim (Corée du Sud), Prix Ibn KHALDOUN international, Mehdi Kouirkat (Maroc-France), Prix Ibn KHALDOUN Méditerranée, et Moncef M’henna (Tunisie), Prix Ibn KHALDOUN du pays hôte.

Deux prix honorifiques seront également décernés à Ahmed Abdessalem et Abou el Kacem Mohamed Kerrou (Tunisie).

La cérémonie verra la présentation des œuvres littéraires et académiques réalisées par les lauréats.

L’allocution inaugurale sera prononcée par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi.

L’historien Abdelhamid Larguèche présentera « le projet Ibn KHALDOUN dans le registre de « La Mémoire du Monde » et le prix « Ibn Khaldoun du programme MED 21 ».

Des universitaires et des chercheurs tunisiens et étrangers sont au comité du projet visant l’inscription de la Muqaddima, au registre de « La Mémoire du Monde ». Cette œuvre universelle qui était à l’origine de l’émergence de la Sociologie humaine que nous utilisons aujourd’hui pour comprendre le monde.

Le collectif « propose l’inscription conjointe de la Muqaddima sur le registre de la ‘Mémoire du Monde’ par tous les partenaires du Monde qui conservent ses manuscrits, qui les ont traduites, diffusées ou simplement valorisées par un travail critique ou analytique comme patrimoine en partage pour toute l’humanité ».

“Le programme MED 21, lancé à Rome en 2010, est un réseau qui regroupe aujourd’hui 22 prix destinés à promouvoir l’excellence et la coopération en Méditerranée et dans le reste du monde.

Les Prix MED 21 distinguent des individus ou organisations ayant contribué de manière significative au renforcement de la coopération méditerranéenne dans des domaines variés tels que : la philosophie, les sciences humaines, l’économie, l’architecture et l’urbanisme, l’environnement, la traduction, la musique, le journalisme, la littérature, les sciences exactes.

Ces prix portent généralement les noms de figures marquantes de l’histoire méditerranéenne, assurant ainsi un lien entre le passé, le présent et l’avenir. Un aspect particulier du programme est que les Prix MED 21 sont généralement décernés simultanément à trois lauréats un du sud de la Méditerranée, un du nord, et un troisième issu du reste du monde.

Actuellement, les Prix MED 21 sont implantés dans 10 pays méditerranéens et accueillis dans plusieurs villes telles qu’Istanbul, Tolède, Casablanca, Palerme, Alger, Tunis, Marseille, Belgrade, Vérone, Gênes et Podgorica.