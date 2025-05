La deuxième édition du salon panafricain des Technologies, de l’IA et des Startups, “BIGTECH AFRICA”, se tiendra du 9 au 11 septembre 2025, au Parc des Expositions du Kram, à Tunis.

“BIGTECH AFRICA 2025” s’impose comme le rendez-vous incontournable du numérique en Afrique, un événement où startups, investisseurs, entreprises, institutions publiques et experts internationaux se rencontrent pour accélérer le développement technologique du continent. Il vise à positionner l’Afrique comme un hub technologique mondial et connecter l’écosystème tech africain aux opportunités internationales.

BIGTECH 2025 a pour objectifs de connecter les talents, les technologies et les opportunités pour dynamiser l’écosystème numérique africain, d’accélérer la transformation digitale du continent en encourageant collaborations stratégiques et investissements et de favoriser l’innovation en explorant les tendances disruptives et en favorisant l’adoption des nouvelles technologies.