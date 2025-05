Inter Milan vs Lazio Rome : l’Inter à l’assaut du titre, la Lazio pour l’Europe

Inter Milan vs Lazio Rome

Le choc entre l’Inter Milan et la Lazio Rome s’annonce explosif ce 18 mai au Meazza. À deux journées de la fin du championnat, les deux clubs jouent gros : un potentiel titre pour l’Inter, et une qualification européenne pour la Lazio.

L’Inter à un point du sommet

Deuxième de Serie A avec 77 points, l’Inter Milan est à une unité du leader napolitain (78 pts). Avec une forme solide (3 victoires sur les 5 derniers matchs) et une domination nette sur la Lazio lors des confrontations récentes (4 victoires, 1 nul), les Nerazzurri abordent ce match avec confiance. Un faux pas de Naples combiné à une victoire les propulserait en tête.

La Lazio ne doit pas céder

Cinquième avec 64 points, la Lazio lutte pour conserver une place européenne. Elle reste sur une dynamique correcte (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite), mais sa dernière victoire contre l’Inter remonte à plus de cinq matchs. Pour espérer l’exploit, il faudra briser une série noire face aux Milanais, dans une enceinte hostile.

Historique : l’Inter règne sur les confrontations

Les chiffres sont sans appel : 4 victoires pour l’Inter sur les 5 derniers face-à-face, contre 0 pour la Lazio. L’équipe de Simone Inzaghi — face à son ancien club — semble avoir la recette face aux Biancocelesti. La Lazio devra se montrer plus créative et solide défensivement pour espérer renverser la tendance.

Un match à double enjeu

Ce duel est plus qu’un simple match de championnat : c’est une finale avant l’heure. Pour l’Inter, chaque point compte dans la course au Scudetto. Pour la Lazio, c’est une bataille vitale pour rester en haut du classement. Attente maximale et pression au sommet dans un Giuseppe Meazza bouillant.