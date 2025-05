La rencontre tant attendue entre le FC Séville et le Real Madrid se jouera le dimanche 18 mai 2025 à 19h00, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga. Ce choc espagnol aura lieu au stade Ramón Sánchez Pizjuán, antre du club andalou, et sera diffusé en direct sur beIN Sports 5.

Pour le Real Madrid, déjà couronné champion d’Espagne ou encore en lice pour les compétitions européennes, cette rencontre pourrait servir à peaufiner les automatismes ou permettre à certains cadres de se reposer, selon les choix de l’entraîneur. Ce match pourrait également être l’occasion pour certains jeunes ou remplaçants de se mettre en valeur.

Du côté du FC Séville, le club pourrait jouer une place qualificative pour une compétition européenne (Ligue Europa ou Conference League), selon les résultats précédents. Une victoire face au géant madrilène, devant son public, serait une belle manière de terminer la saison en beauté.

Diffusion TV

Le match FC Séville – Real Madrid sera retransmis en direct sur beIN Sports 5.