Le chanteur tunisien Amir Abdallah est à l’affiche d’un concert exceptionnel réunissant trois solistes maghrébins, qui sera donné, le mardi 20 mai, au siège de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

Ce concert sera donné à la clôture de la journée de rencontres dédiée à « La pensée et la création au Maghreb » sera organisée en partenariat entre l’IMA et la Fondation de la pensée arabe, à l’occasion de la publication du treizième rapport sur le développement culturel dans le monde arabe intitulé « Cartographie intellectuelle et culturelle des pays du Maghreb ».

Amir Abdallah partagera la scène avec Chaïmae Imounachen du Maroc et m Imène Sahir d’Algérie, pour célébrer fraternellement la musique arabo-andalouse et ses riches déclinaisons.

L’Orchestre sera composé de Farhat Bouallagui, à la direction d’orchestre et au violon , Farouk Benny au clavier , Imed Labidi a la derbouka, Abdellah Benkirane aux percussions (târ, daff) et Sofiane Negra au oud.

● Amir Abdallah est un chanteur tunisien dont l’art vocal s’exprime à travers une voix puissante et authentique. Amir Abdallah maîtrise un large éventail de registres musicaux, allant du malouf tunisien traditionnel aux styles contemporains, qu’il explore avec sensibilité et créativité.

Son univers musical s’articule entre créations originales et reprises réinterprétées.

● Ingénieure de profession, Chaïmae Imounachen est une artiste marocaine nourrit depuis l’enfance une passion profonde pour le gharnati, héritée de son père musicien. Elle débute à l’âge de 6 ans au sein de l’orchestre Mannix à Oujda, où elle se forme à la mandoline et au chant.

Sa carrière prend une dimension internationale dès sa première participation au Festival du Gharnati d’Oujda, à travers ses concerts en France, en Tunisie, au Festival international de Carthage ou en Espagne avec la chorale Ribat Al Fath.

En 2020, elle se fait connaître du grand public grâce à un cover sur YouTube qui cumule plus de 4 millions de vues. Depuis, elle multiplie les concerts en Europe, notamment à Bruxelles, en Italie, et entame en 2025 une tournée européenne aux côtés de l’artiste Boudchart.

● Née en 1988 à Alger dans une famille passionnée de musique andalouse, Imène Sahir débute sa carrière artistique à 19 ans après 16 années de formation dans des associations musicales.

Remarquée pour sa voix, son jeu de violon et sa maîtrise de la kouitra, elle enregistre son premier album Nouba Ghrib en 2008 et rejoint plusieurs ensembles prestigieux. Elle se produit ensuite sur des scènes nationales et internationales, notamment au Maroc, en France, en Allemagne ou encore au Japon.

De 2014 à 2018, elle dirige artistiquement deux associations et forme de jeunes artistes tout en enrichissant sa discographie avec l’album Hawzi-M’dih et un coffret dédié au genre Aâroubi.

En 2020, elle s’installe à Paris et fonde le “Imène Sahir Quintet” avec lequel elle poursuit son exploration musicale, aboutissant à un nouvel album sorti en 2024.