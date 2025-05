Des facilités administratives et financières renforcées en faveur des Tunisiens de l’étranger

Le ministère des Finances a annoncé qu’aucune nouvelle légeslation fiscale n’a été prise concernant les Tunisiens résidents à l’étranger et que ces derniers ne sont pas appelé à déposer des attestation d’impot au titre de leurs revenus perçus à l’étranger .

La même source a ajouté dans un communiqué publié, vendredi, qu’ils peuvent obtenir une attestation de non imposition à l’impôt auprès du bureau de contrôle des impôts compétent en se référent à l’adresse inscrite sur leur carte d’identité en cas de besoin.

Et d’ajouter que tous les citoyens peuvent déposer leurs oppositions ou réserves auprès des services de la Direction Générale des Impôts si nécessaire ou avoir des réponses à leurs questions auprès du centre d’informations fiscales (+216)81 100 400.

A noter qu’un conseil ministériel restreint consacré, le 6 mai 2025, à l’examen des moyens d’améliorer les services du transport aérien, maritime et terrestre, ainsi que les services administratifs et douaniers a mis l’accent sur l’importance de fournir aux Tunisiens résidant à l’étranger les mêmes privilèges accordés aux résidents en termes de change, ce qui leur permettra d’acheter et de vendre des biens immobiliers, des droits immobiliers et des actifs commerciaux situés en Tunisie, d’acheter et de vendre des titres et des actions sociales de sociétés résidentes en Tunisie, de conclure des contrats de crédits en dinars tunisiens, d’ouvrir des comptes internes en dinars tunisiens, et de disposer librement de leurs gains et propriétés situés en Tunisie et d’effectuer toutes les opérations connexes (conclusion de contrats hypothécaires, etc…).

En plus de la liberté d’investir et de bénéficier de la garantie du transfert des revenus et du produit de la vente ou de la liquidation des investissements réalisés en Tunisie, l’ouverture de comptes étrangers en dinars convertibles, l’ouverture de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles, il s’agit d’exempter les Tunisiens qui transfèrent leur lieu de résidence d’origine de l’étranger vers la Tunisie, de l’obligation de déclaration et de retour des revenus et gains, et l’ouverture des Tunisiens qui transfèrent leur lieu de résidence d’origine de l’étranger vers la Tunisie pour comptabiliser les personnes physiques résidant en devises convertible en dinars tunisien.