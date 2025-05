KazanForum 2025 : la Tunisie prospecte le marché russe pour ses exportations

La Tunisie est représentée au XVIe Forum économique international “Russie – monde islamique”, “KazanForum 2025”, qui se tient du 13 au 18 mai courant, dans la capitale du Tatarstan, par son ambassade à Moscou.

Le forum de Kazan est organisé par la République du Tatarstan, la République fédérale de Russie et l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

Le chargé d’affaires ad intérim à l’ambassade de Tunisie a Moscou, Bechir Langar a déclaré à l’occasion de ce forum, à l’Agence TAP, que la Russie oriente ses efforts vers le développement des relations avec les pays arabes, islamiques et africains dans de nombreux domaines économiques, notamment, les technologies de l’information, la sécurité informatique, le transport, outre les domaines de l’éducation.

Et d’expliquer que la Tunisie en tant que pays importateur net de céréales, de pétrole et dérivés et d’engrais, accorde un intérêt spécial au développement des relations avec la Russie.

L’ambassade de Tunisie à Moscou est en train de prospecter le marché russe en vue d’identifier les sociétés russe intéressées par l’importation de l’huile d’olive tunisienne ainsi que des dattes, du prêt-à-porter et des cosmétiques.

La représentante du CEPEX dans la capitale russe, Hela Hanachi a indiqué à l’Agence TAP, que le centre de promotion des exportations va accentuer ses actions en 2025, en collaboration avec l’ambassade, sur le marché russe. L’objectif étant d’exporter une partie du surplus de la production d’huile d’olive de cette campagne, sur ce marché, a-t-elle précisé.

D’ailleurs, un programme spécifique a été mis en place cette année par le CEPEX en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Moscou, sur ce marché notamment pour développer le potentiel de commercialisation de l’huile d’olive tunisienne.

Déjà au mois de février, six acheteurs de Russie et de la Biélorussie ont été invités par le CEPEX a Tunis et ont rencontré des exportateurs d’huile d’olive.

D’autres manifestations promotionnelles sont programmées pour conquérir le marché russe.