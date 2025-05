Une délégation de 11 entreprises tunisiennes participent, avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, au Sommet SelectUSA sur l’investissement, qui se tient du 11 au 14 mai 2025 au National Harbor dans le Maryland.

Ce sommet représente une opportunité pour ces entrepreneurs dynamiques d’établir de nouveaux partenariats et d’explorer des opportunités commerciales et d’investissement aux États-Unis, indique un communiqué publié mardi par l’ambassade des USA en Tunisie.

Deux entreprises, Aquadeep et BakoMotors, ont été sélectionnées pour présenter leur projet lors du concours mondial de pitch du sommet, précise la même source.

Depuis 2022, plus de 40 entrepreneurs tunisiens, actifs dans des secteurs variés tels que le e-gaming, la robotique, l’ingénierie logicielle, la mode en ligne ou les technologies vertes, ont participé aux éditions du sommet, y propulsant leurs entreprises à un niveau supérieur,

notamment en décrochant des financements de sociétés américaines de capital-risque.

Organisé par le Département du Commerce des États-Unis, le Sommet SelectUSA est l’événement annuel le plus prestigieux pour les entreprises envisageant de s’implanter aux États-Unis. Il offre aux entrepreneurs la possibilité de rencontrer des entreprises internationales et de concrétiser des partenariats d’investissement. L’édition précédente a battu des records avec plus de 5 000 participants, dont des représentants de 56 États et territoires américains, ainsi que plus de 2 500 investisseurs issus de 96 marchés internationaux, y compris la Tunisie.