Les travaux du premier sommet Mena de la numérisation, placé sous le thème “Universités, Entreprises économiques et Sociétés de demain” ont démarré mardi à Tunis.

Cette rencontre, qui a été organisée du 13 au 15 mai par l’Université Tunis El Manar à l’école nationale d’ingénieurs, a pour objectif de débattre des défis de l’intelligence artificielle et de la numérisation en Tunisie dans le secteur de l’enseignement supérieur, les ministères et les entreprises économiques et à proposer des solutions concrètes à même de promouvoir la numérisation.

Elle regroupe des participants de plusieurs pays du Moyen Orient et de l’Afrique du nord, des représentants des ministères concernés et des universités tunisiennes, ainsi que des experts dans le secteur des technologies digitales.

A l’ouverture des travaux, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid a souligné que cette rencontre permettra de débattre des questions liées aux mutations des universités à l’ère du numérique, des besoins des universités intelligentes, du réseautage des bibliothèques des universités et des nouvelles méthodes de gestion dans les administrations des universités modernes.

Il a affirmé que la numérisation permettra de concevoir de nouvelles méthodes de gestion des universités, de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation pour ouvrir de nouvelles perspectives sur les connaissances virtuelles et les sessions de formation via internet et l’intelligence artificielle.

Le ministre a précisé que ce sommet permettra de faire la lumière sur la numérisation dans les domaines de la santé, du climat et du leadership en vue d’identifier des solutions innovantes et durables qui prennent en compte la dimension éthique de la numérisation, outre l’échange des expériences sur les meilleures pratiques de la numérisation en vue d’instaurer un enseignement plus ouvert et durable.

Par ailleurs, un nombre d’experts ont appelé à la nécessité d’unifier les efforts entre les pays arabes en vue de réaliser la souveraineté numérique, tout en comptant sur les compétences arabes.