Le 19e Congrès de l’Union Panarabe de Neurologie (PAUNS – Pan Arab Union of Neurological Societies) se tiendra les 23 et 24 mai 2025 à Hammamet, en Tunisie, marquant un jalon historique avec son 50e anniversaire.

Placé sous l’égide de la Fédération Mondiale de Neurologie (WFN), cet événement majeur sera encadré également par une Journée spéciale MENASO (réseau dédié aux AVC dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord) consacrée à l’Afrique du Nord le 25 mai.

D’après le site Web de l’Union Panarabe de Neurologie, le congrès rassemblera des neurologues de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA) ainsi que des experts internationaux pour échanger sur les dernières avancées scientifiques et cliniques en neurologie. Les thématiques centrales du congrès porteront sur la maladie de Parkinson, la neuropédiatrie, la sclérose en plaques (SEP) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Le programme, particulièrement riche et diversifié, comprendra des sessions parallèles consacrées à l’épilepsie, l’intelligence artificielle appliquée à la neurologie, les démences et les céphalées et une exposition sur l’histoire de la cette discipline.

Le programme proposera des conférences plénières, des symposiums – notamment sur les AVC et la SEP –, des ateliers pratiques ainsi que des présentations orales et posters permettant aux jeunes chercheurs de valoriser leurs travaux.

Cette édition anniversaire représente un tournant pour l’avenir de la neurologie arabe et africaine, en favorisant les collaborations internationales et en mettant en lumière les progrès récents dans la recherche et la pratique clinique neurologique.

Fondée en 1975, l’Union Panarabe de Neurologie (PAUNS) joue un rôle dans la promotion des neurosciences dans le monde arabe, en mettant l’accent sur la recherche, la formation et la collaboration internationale.