La start-up tunisienne “Kumulus Water“, qui a développé un dispositif de production de l’eau à partir de l’air, en reproduisant le phénomène naturel de la condensation de la rosée, vient de lancer un deuxième modèle de machines,”BOKS”, qui produit de l’eau fraîche pendant l’été et qui pourrait être transporté d’un site à l’autre.

“Il s’agit d’un modèle de machine plus robuste et transportable, qui est adapté aux sites lointains et non raccordés au réseau de l’eau potable. La machine qui produit et refroidit l’eau en été, peut être installée sur le toit par exemple, pour avoir une eau fraîche au sein d’une entreprise ou d’un établissement “, a déclaré Arij Mejdi, responsable de la stratégie de croissance (Head of growth) au sein de “Kumulus Water”, à l’Agence TAP.

D’une capacité de 20 à 30 litres d’eau par jour, cette machine pourrait être, surtout, déployée pour fournir de l’eau aux élèves dans les écoles situées dans les régions reculées, en Tunisie.

“L’eau produite est de bonne qualité, conforme aux normes européennes et exempte de micro-plastiques”, indique la responsable, faisant savoir que la jeune entreprise a pu fournir de l’eau à travers ses machines, à “15 écoles dans les zones de Kairouan, région qui souffre le plus de la rareté des ressources en eau”.

D’après ses dires, “l’objectif de la start-up est de faciliter l’accès des élèves à une eau de bonne qualité, sachant que 20% des écoles tunisiennes, soit près de 527 écoles, n’ont pas accès à l’eau”…”Ces efforts sont déployés dans le cadre d’une approche de responsabilité sociale et environnementale, en partenariat avec des banques et des structures, telles que l’organisation de micro-finance, Enda Interarabe”.

“Motivés par le besoin urgent de remédier à la pénurie d’eau dans les zones reculées en Tunisie, les responsables de l’entreprise s’emploient, aujourd’hui, à créer des solutions innovantes et concrètes”, a fait savoir Mejdi.

Les co-fondateurs de la start-up, Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, ont été déjà récemment, cités parmi les personnalités à suivre en 2025, par le quotidien français d’information économique et financière “Les Echos”.

Techniquement, le dispositif de “Kumulus Water” aspire l’air en répliquant le phénomène de la rosée, ensuite, le purifie des impuretés et des microparticules à travers des filtres et après minéralise l’eau par le biais d’une cartouche à base de pierre naturelle. Chaque unité permet d’éviter l’utilisation d’environ 500 kg de plastique annuellement et de réduire les émissions de CO2 liées au transport de l’eau en bouteille.

Le nouveau modèle de la start-up a été lancé à l’occasion de la journée de la Terre, célébrée le 22 avril 2025.Une exposition a été organisée, à cette occasion, à Tunis, axée sur l’impact du plastique et la pollution qui pourrait être évitée à travers les machines tunisiennes de production de l’eau.

Selon mejdi, une seule machine “BOKS”, couvre les besoins d’une trentaine de personne, ce qui équivaut à 180 bouteilles d’eau en plastique d’un demi-litre consommées sur 3 jours.

Réduire l’impact de la pollution par le plastique et la pollution de l’air est l’un des objectifs majeurs de la jeune pousse tunisienne. Rien qu’en 2023, la start-up tunisienne a pu éviter 8000 kilogrammes de CO2 et 5000 kilogrammes de plastique.

Elle est actuellement sur la voie de l’internationalisation, avec deux représentations en France et en Espagne et dispose d’un potentiel d’exportation sur plusieurs pays.