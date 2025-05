Le programme « Tunisie 3.0 / La jeunesse moteur de l’économie et soutien de l’identité et de la culture tunisiennes », destiné aux jeunes entrepreneurs tunisiens, s’est clôturé ce samedi à Tunis.

Le projet Tunisie 3.0, soutenu par la Chancellerie de Bavière et piloté par la Fondation Hanns Seidel Bureau de Tunis, vise à renforcer les jeunes entrepreneurs tunisiens et valoriser l’identité et la culture tunisiennes.

La directrice régionale du programme, Souhir Daoud, a expliqué que « Tunisie 3.0 » a démarré en 2023 grâce à un financement public allemand de 3 millions de dinars, avec pour objectif d’encourager les jeunes à lancer leurs propres projets en Tunisie et à les transformer en sources d’innovation.

Le programme vise aussi l’exportation de leurs produits et services, notamment vers l’Allemagne. Plus de 1000 jeunes et 15 entreprises actives dans les domaines de l’économie culturelle, créative, technologique, technique et artisanale ont bénéficié d’un accompagnement et de formations dans ce cadre.