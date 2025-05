Les dimensions du partenariat tuniso-européen et ses perspectives à venir, telles sont les questions-clés évoquées par le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, dans son allocution prononcée, vendredi, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Europe.

Nafti, qui a été accompagné du ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a tenu à souligner que la célébration de la Journée de l’Europe revêt cette année une importance bien particulière, dès lors qu’elle coïncide avec le 30e anniversaire de la signature de l’accord d’association de 1995 entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

A l’approche du 30e anniversaire de la signature de l’accord d’association de 1995, il est grand temps de dresser un bilan et de passer au crible le parcours de trois décennies de coopération commune, a fait savoir le chef de la diplomatie tunisienne, cité dans un communiqué.

Cet évènement sera également une occasion pour projeter vers l’avenir et explorer de nouvelles perspectives qui répondent au mieux aux choix et orientations de la Tunisie et aux aspirations de son peuple, a-t-il encore ajouté.

Nafti a rappelé que le projet de construction européenne, qui date de 75 ans, demeure une source d’inspiration pour le renforcement d’une coopération internationale solidaire et respectueuse de la souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires intérieures.

Sur un autre plan, le ministre des affaires étrangères a réitéré la position ferme de la Tunisie à l’égard de la cause palestinienne, appelant à ce titre à mettre fin au déchaînement de la barbarie et aux atrocités les plus terrifiantes et criardes contre le peuple palestinien frère et à œuvrer à lui permettre de recouvrer la totalité de ses territoires avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

Le chef de la diplomatie tunisienne a saisi l’occasion pour mettre en avant la dimension humaniste dans le partenariat tuniso-européen, se félicitant à ce propos des programmes d’échanges scientifiques et culturels tels qu’Erasmus+ et Horizon Europe qui, a-t-il dit, contribuent à rapprocher les peuples et à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes talents.