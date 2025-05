Une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation touristique a été signée, le 7 mai 2025, entre l’Agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT) et l’Ecole d’hôtellerie et de tourisme de Mauritanie, a annoncé le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, mercredi.

Cette convention a été signée lors d’une rencontre entre le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinab Ahmednah, dans le cadre de sa participation à la 8e session du Forum international sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA 2025), qui s’est tenu à Tunis, les 6 et 7 mai 2025.

Elle vise à soutenir l’échange d’expertise et d’expériences dans le domaine de la formation touristique, à développer des programmes conjoints d’éducation et de formation et à organiser des ateliers et des stages de formation au profit des formateurs et des stagiaires.

Elle a également pour objectifs d’améliorer la qualité de la formation dans les professions du tourisme afin de répondre aux exigences du marché, de soutenir la coopération institutionnelle entre les organismes compétents et de promouvoir des partenariats durables dans le domaine du tourisme.

Cette convention a été signée du côté tunisien par le directeur général de l’AFMT, Ahmed Djemal, et du côté mauritanien par le directeur général de l’Ecole d’hôtellerie et de tourisme de Mauritanie, Mohamed Zine El Abidine.