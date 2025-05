Le mois de mai 2025 s’annonce particulièrement instable et pluvieux, selon les dernières prévisions du Centre tunisien de météorologie et du climat. D’après les modèles européens et américains les plus récents, la Tunisie pourrait revivre un scénario comparable à celui de mai-juin 2023… en plus marqué.

Le centre annonce des pluies abondantes, susceptibles d’entraîner le gonflement des oueds dans plusieurs régions, notamment Mellègue et la Medjerda, avec un écoulement important vers les barrages.

Des perturbations prévues dès la deuxième décade de mai

Les météorologues tablent sur des épisodes d’instabilité quotidienne dès cette semaine et jusqu’à la fin de la prochaine. Un système dépressionnaire d’envergure est attendu à la mi-mai, apportant des précipitations généralisées sur une grande partie du territoire.

Pas de canicule en vue, températures proches des normales

Le reste du mois de mai devrait rester sous l’influence d’un temps humide, avec des températures autour ou en dessous des normales saisonnières. Bonne nouvelle pour les agriculteurs et les consommateurs : aucune vague de chaleur n’est attendue à court terme.