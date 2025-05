Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) accueille, du 6 au 18 mai 2025, une résidence de création pour la conception d’un parcours de découverte artistique augmenté. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Arts et Patrimoine: Mémoire du Futur”, qui fusionne les arts traditionnels (comme la sculpture sur marbre) avec les technologies immersives (réalité augmentée, son interactif, intelligence artificielle).

S’articulant autour de l’idée “l’art pour réactiver le patrimoine, réenchanter les lieux, et renforcer les liens entre mémoire collective et innovation”, ce projet réunit artistes visuels, designers, développeurs XR, chercheurs en patrimoine, étudiants en arts numériques, jeunes professionnels du secteur culturel, médiateurs et grand public curieux d’expériences nouvelles. Il est porté par le Centre Culturel International de Hammamet, en collaboration avec des artistes résidents, des experts du numérique, des acteurs culturels locaux ainsi que des institutions partenaires nationales et internationales.

La résidence “Mémoire du Futur” prend la forme d’ateliers collaboratifs et créatifs, conçus comme des laboratoires de terrain transdisciplinaires. L’objectif étant d’apporter des réponses sensibles et innovantes aux enjeux de valorisation du patrimoine, de mémoire des lieux et de leur activation contemporaine, à travers la création d’un parcours artistique augmenté au cœur des jardins du Centre, en dialogue avec les œuvres existantes et l’histoire du site.

Cette résidence mettra particulièrement l’accent sur la relecture artistique des sculptures en marbre issues des anciennes résidences du CCIH, sur l’intégration de technologies immersives ainsi que sur la co-conception d’une œuvre murale en graffiti AR et de deux sculptures digitales destinées à enrichir le parcours.

Partant de l’idée que le patrimoine n’est plus seulement un témoin du passé mais un levier pour réinventer notre rapport au temps, à l’espace et à la création, Dar Sebastian devient ici un terrain d’exploration. Les douze sculptures en marbre, créées lors de résidences précédentes, seront réintégrées dans des dispositifs artistiques immersifs variés dont un parcours WebAR interactif avec sculptures visibles via smartphone, un photobooth AR (stations photographiques immersives avec œuvres numériques) et une fresque en graffiti numérique visible uniquement en réalité augmentée.