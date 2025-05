Ligue 1 Tunisie : l’Espérance creuse l’écart, la tension monte à deux journées de la fin

TUNIS, 3 mai 2025 – La 28e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses ce samedi, sous une chaleur accablante. L’Espérance Sportive de Tunis a réalisé la bonne opération du jour en s’imposant face au CS Sfaxien (1-0), grâce à un but de Yan Sasse (17e), consolidant ainsi sa place de leader avec 62 points.

Pendant ce temps, l’US Monastir, pourtant principal concurrent au titre, a été tenu en échec (0-0) par un Stade Tunisien solide et bien organisé. Ce nul prive les hommes de Faouzi Benzarti d’une occasion précieuse de rester au coude-à-coude avec l’Espérance, même s’ils restent toujours dans la course avec 60 points et la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés).

L’Étoile du Sahel, 3e avec 57 points mais un match en moins, garde toutes ses chances dans la lutte à trois. La pression monte à l’approche des deux dernières journées, où le moindre faux pas pourrait être décisif.

Dans la lutte pour le maintien, l’ES Metlaoui s’est donné de l’air en battant l’Olympique de Béja (2-0). À Ben Guerdane, le suspense était total dans un match fou face à l’ES Zarzis. Les locaux se sont imposés 3-2 au bout du temps additionnel, dans une rencontre marquée par un doublé de Snana, une expulsion et des rebondissements à la pelle.

Dimanche, la deuxième partie de cette 28e journée pourrait encore redistribuer les cartes, que ce soit pour le titre, les places africaines ou la course au maintien.