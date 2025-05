FILT 2025 : Plaidoyer pour une lecture interactive et adaptée aux nouveaux usages

Former une génération de lecteurs à l’ère numérique n’est pas une tâche aisée. C’est ce qu’ont souligné les participants à une table ronde tenue vendredi dans le cadre de la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025) consacrée à la question : former un lecteur. Les spécialistes de l’éducation et de la culture ont plaidé pour une action concertée impliquant l’ensemble des parties prenantes du secteur du livre.

Saloua Abdelkhalek, directrice générale du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), a mis en avant la nécessité de promouvoir une lecture interactive. Elle a dans ce sens plaidé pour un changement d’approche; passer d’un lecteur passif à un lecteur actif, en tirant profit des réseaux sociaux et des supports numériques. Elle a notamment souligné l’impact croissant des podcasts, qui attirent un large public intéressé par l’écoute plutôt que par la lecture classique.

Selon elle, les évolutions technologiques rapides et la transformation du rythme de vie ont donné naissance à une nouvelle catégorie de lecteurs. A ce sujet, elle a mis l’accent sur l’importance de réfléchir à l’intégration des jeux numériques dans la production de livres, afin de répondre aux attentes d’une catégorie émergente de lecteurs, encore peu satisfaite par les formats actuels.

“Nous ne pouvons pas supprimer la technologie ni interdire aux nouvelles générations de l’utiliser mais on peut l’exploiter pour former un lecteur interactif, critique, et plus profond dans ses lectures” a-t-elle mentionné.

De son côté, Salem Berrih, inspecteur des écoles primaires, a exprimé son inquiétude face au désintérêt des élèves pour la lecture, perçue comme une simple obligation scolaire. Cet état de faits, a-t-il expliqué a transformé la lecture en contrainte, alors qu’elle devrait être un moyen de plaisir, d’évasion, de construction de soi et d’ouverture sur le monde.

Il a insisté sur la responsabilité des éducateurs dans l’éveil du goût de la lecture dès la petite enfance. Il a également mis en garde contre ce qu’il appelle “l’emprise du numérique” sur les enfants, ces derniers étant complètement absorbés par les écrans et les contenus digitaux. L’intervenant a plaidé pour un retour aux traditions de lecture, aussi bien dans l’environnement familial que dans le milieu scolaire, faisant observer que les jeux numériques et les smartphones n’auraient jamais pu occuper une place aussi importante si les parents avaient gardé notamment cette habitude de raconter des histoires à leurs enfants le soir avant de s’endormir.