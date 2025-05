Le temps s’annonce partiellement nuageux sur l’ensemble du pays ce samedi 3 mai, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). L’après-midi, les nuages, notamment sur les régions ouest du nord et du centre, peuvent donner lieu à des cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Le vent soufflera du sud sur le nord et le centre du pays, tandis qu’il sera de secteur est sur le sud. Il se renforcera légèrement près des côtes est, tout en restant faible à modéré ailleurs.

Les températures maximales oscilleront entre 25 et 30°C dans les régions côtières et les zones de hauteurs, et grimperont jusqu’à 31 à 37°C à l’intérieur du pays, signalant un pic de chaleur localisé.