À l’occasion d’une conférence de presse organisée à Tunis, l’organisation Miss Tunisie a officiellement annoncé la participation de Lamis Redissi, élue Miss Tunisie 2025, à la 72e édition du concours Miss World, qui se tiendra le samedi 31 mai 2025 à Telangana, en Inde.

Lors de son allocution de bienvenue, Mme Aida Antar, présidente de l’organisation Miss Tunisie, a rappelé l’importance de cette participation pour l’image et la visibilité de la Tunisie à l’échelle internationale. Elle a souligné que Miss Tunisie n’est pas seulement un concours de beauté, mais surtout une plateforme de rayonnement culturel et d’engagement sociétal qui accompagne de jeunes femmes tunisiennes à fort potentiel dans leur développement personnel et leur mission citoyenne.

Lamis Redissi a par la suite déclaré qu’elle est très heureuse de représenter la Tunisie à ce concours, avant d’ajouter : « C’est juste exceptionnel ce que je vis. J’espère être à la hauteur pour représenter dignement mon pays. »

Originaire de Djerba et âgée de 23 ans, Lamis Redissi est diplômée en Master de recherche en marketing à l’IHEC Carthage. Elle est aussi une athlète accomplie, ceinture noire de karaté, membre de l’équipe nationale tunisienne, et médaillée à l’échelle africaine et internationale. Elle incarne des valeurs de discipline, de persévérance et de dépassement de soi. Des qualités parfaitement alignées avec l’esprit du concours Miss World.

Mais au-delà de ses performances sportives, c’est son triple engagement citoyen, environnemental et culturel qui distingue la jeune Miss et justifie sa sélection pour porter les couleurs de la Tunisie à Miss World.

Dans le cadre de « Beauty With a Purpose », programme mondial phare du concours Miss World, Lamis porte un projet humanitaire d’envergure, centré sur l’amélioration du service pédiatrique de l’hôpital régional de Nabeul. Le projet vise à humaniser les soins, rendre l’environnement hospitalier plus accueillant pour les enfants, et mobiliser la société civile autour de la santé infantile, avec des actions concrètes et durables.

Très engagée pour la cause environnementale, Lamis développe à Djerba un projet de sensibilisation à la préservation du littoral tunisien, notamment à travers la lutte contre la pollution plastique. Elle intervient dans les écoles et mobilise les jeunes autour d’ateliers et de campagnes locales, en partenariat avec des ONG.

Dans cette même logique, elle collabore avec l’entreprise locale “ECO DEC Djerba” dans un projet de compostage des déchets alimentaires des hôtels. Ce programme vise à valoriser les déchets organiques pour produire du compost, réduisant ainsi l’impact écologique du tourisme sur l’île.

À travers son troisième projet, intitulé « La Tunisie, au-delà des clichés », Lamis s’engage à promouvoir un tourisme durable, en mettant en lumière les trésors méconnus du sud tunisien et les initiatives locales axées sur la valorisation du patrimoine. L’objectif est de proposer une image authentique, inclusive et moderne de la Tunisie, loin des représentations stéréotypées.

Lamis Redissi représente une nouvelle génération de jeunes femmes tunisiennes déterminées, cultivées et impliquées dans les grands enjeux de société. Sa participation au concours Miss World 2025 est l’occasion pour la Tunisie de rayonner à l’international à travers une voix forte et porteuse de sens.

L’organisation Miss Tunisie appelle l’ensemble des institutions, entreprises, médias et citoyens à soutenir Lamis dans cette aventure qui dépasse largement le cadre d’un concours, pour devenir un véritable projet national.