Dans le cadre du projet The MEDFund, une équipe du comité de gestion intégrée de l’Aire marine et côtière des iles Kuriat, Notre Grand Bleu et l’Agence de protection du littoral (APAL) ont détecté, le 23 avril 2025, des nids due la mouette à patte jaunes, appelé aussi Goéland.

La présence de ces nids constitue un bioindicateur de bonne santé de l’écosystème marin et côtier, estiment les partenaires de ce projet.

Les iles Kuriat représentent un site important pour l’avifaune méditerranéenne. Elles représentent à la fois, un abri et un dortoir à différents types d’oiseaux migrateurs durant leur passage par les cotes tunisiennes. Il s’agit entre autres de la sterne voyageuse , le flamant rose , le grand cormoran , les passereaux , et les hérons …

D’autre part l’aire marine et protégée des iles Kuriat est un site de nidification pour certaines espèces nicheuses importantes telles que la sterne naine , la fauvette mélanocéphale, l’aigrette garzette et le goéland leucophée, qui domine le site avec un taux de nidification très élevé.