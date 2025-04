Une réunion tenue, lundi, entre le ministre de l’Environnement, Habib Abid, le secrétaire d’État chargé des Ressources Hydrauliques, Hammadi Habib, et le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) , Ioannis Tsakiris a permis de passer en revue les priorités nationales dans le domaine de l’environnement, la mise en œuvre des programmes et projets financés par la Banque, notamment les projets dans le domaine de l’assainissement, ainsi que le programme intégré pour l’éradication de la pollution au lac de Bizerte.

Au cours de cette réunion de travail, à laquelle a participé le directeur du bureau de la Banque Européenne d’Investissement en Tunisie, Jean-Luc Revéreaul, les participants ont évoqué les dossiers liés principalement à la réutilisation des eaux traitées par la création de stations d’assainissement et de protection du littoral, et le renforcement de sa résilience face aux changement climatiques et l’érosion maritime, en plus de la gestion durable des déchets, et leur valorisation, la lutte contre la désertification et la réduction de la dégradation des terres par le biais de programmes de reboisement pour leur rajeunissement.

Tsakiris a souligné, au cours de la réunion, , que la banque est prête à soutenir ces priorités et à fournir l’assistance technique nécessaire, selon un communiqué publié lundi dernier par le ministère de l’Environnement.

Il est à rappeler que la BEI a accordé à la Tunisie un prêt de 30 millions d’euros (environ 100 millions de dinars), au profit du programme national pour sécuriser et renforcer l’approvisionnement en eau potable dans la région du Grand Tunis, et d’approvisionner le port financier de la capitale en eau potable.

Le vice-président de la Banque européenne d’investissement, Loannis Tsakiris, effectue une visite officielle en Tunisie les 28 et 29 avril 2025, pour rencontrer un certain nombre de membres du gouvernement et signer de nouveaux accords de financement et de subvention avec le soutien de l’Union européenne, selon un communiqué publié samedi dernier. C’est la deuxième visite de Tsakiris depuis son entrée en fonction, après sa participation au Forum d’investissement de Tunis en juin 2024.