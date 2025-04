L’Association sportive de karaté d’El Menzah 5, organise jeudi prochain au Palais des sports d’El Menzah, sous l’égide du ministère de la jeunesse et du sport et de la Fédération tunisienne de karaté (FTK) un événement sportif au profit de quelque 500 participants, dont des enfants atteints de troubles du spectre autistique, ainsi que leurs familles, des bénévoles et des représentants de la société civile.

Dans une déclaration faite, mardi, à l’Agence TAP, le porte-parole de l’Association et organisateur de l’événement, Nizar Nasrallah, a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’intégration des enfants atteints de troubles du spectre autistique ou de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) au sein de la société à travers le sport.

“Cela se fera en leur offrant l’opportunité de pratiquer des activités sportives comme le karaté, avec des espaces de jeu encadrés par des entraîneurs spécialisés et des médecins, ce qui contribuera à développer leurs compétences, renforcer leur confiance en leurs capacités et construire leur personnalité”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que des études publiées par des organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont prouvé que des sports comme le karaté, le golf, l’équitation et la natation offrent aux enfants autistes ou souffrant de TDAH un meilleur équilibre psychologique et les aident à se libérer du stress.

“L’événement sera une compétition d’initiation comprenant des démonstrations dans diverses disciplines du karaté, comme le kata, et se déroulera sous la supervision de huit médecins, dont cinq médecins du sport”, a-t-il encore indiqué.

Nasrallah a formé le souhait de voir les prochaines éditions de cet événement prendre une dimension internationale, avec la participation de pays amis et frères, afin de favoriser l’échange d’expériences sur les méthodes de communication avec les enfants autistes ou atteints de TDAH et d’explorer les moyens de leur intégration sociale. Il a, également, souligné que l’objectif à moyen terme est de former un noyau d’athlètes talentueux en para-karaté pour représenter et honorer la Tunisie lors de compétitions internationales, notamment aux Jeux paralympiques de 2032 à Brisbane (Australie), si cette discipline y est retenue.