Le FC Barcelone affrontera le Celta Vigo ce samedi 19 avril 2025 à 16h15, au Camp Nou, dans le cadre de la 32e journée de Liga. Leaders du championnat avec 70 points, les Blaugranas chercheront à renforcer leur position en tête, tandis que le Celta, 7e avec 43 points, espère créer la surprise.

En grande forme, le Barça reste sur quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, avec 11 buts marqués et seulement 2 encaissés. Le Celta Vigo, quant à lui, affiche un bon bilan récent (3 victoires, 1 nul, 1 défaite) et compte bien jouer sa carte face au géant catalan.

Historiquement, l’avantage penche légèrement en faveur du Barça avec trois victoires lors des cinq dernières confrontations, contre une seule pour le Celta. Ce match s’annonce donc disputé, entre un Barça conquérant et un Celta combatif.

📍 Lieu : Camp Nou, Barcelone

🕓 Heure : Samedi 19 avril 2025 à 16h15

📺 Diffusion TV : beIN Sports 2