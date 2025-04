Le Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium sera le théâtre d’un affrontement important ce vendredi 18 avril 2025 à 17h20, opposant Al Ahli à Al Fayha, dans le cadre de la 28e journée de la Saudi Pro League.

Actuellement 4e du classement avec 52 points, Al Ahli est en pleine course pour une place sur le podium. Les Verts comptent autant de points que leur poursuivant direct, Al Qadsiah, mais disposent d’une meilleure dynamique et d’un historique favorable face à leur prochain adversaire. En effet, sur les 5 dernières confrontations directes, Al Ahli a remporté 3 victoires, contre 1 seule pour Al Fayha, et 1 match nul.

Face à eux, Al Fayha, classé 12e avec 29 points, lutte pour s’éloigner de la zone de relégation. Malgré une forme en dents de scie, les hommes de Vuk Rašović ont montré une certaine solidité défensive ces dernières semaines, avec deux matchs nuls et une victoire lors de leurs cinq derniers affrontements.

Côté forme, Al Ahli reste sur 3 victoires lors des 5 dernières rencontres, contre 1 victoire et 2 défaites pour Al Fayha. Un avantage psychologique indéniable pour les hommes de Matthias Jaissle, qui devront néanmoins éviter tout excès de confiance.

Un succès à domicile permettrait à Al Ahli de maintenir la pression sur Al Nassr (3e, 57 pts) et de croire encore à une qualification en Ligue des champions asiatique. Pour Al Fayha, même un match nul serait précieux dans leur lutte pour le maintien.