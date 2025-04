Environ 5000 athlètes représentant 26 pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie sont attendus pour concourir dans 29 disciplines réparties sur 42 sites sportifs, a annoncé Massimo Ferrarese, président du Comité d’organisation (COJM) de la 20e édition prévue du 21 août au 3 septembre 2026.

Lors d’une conférence internationale organisée ce jeudi dans l’enceinte du château historique surplombant le port de Tarente, en collaboration avec l’Association des agences de presse des pays méditerranéens et l’agence de presse italienne ANSA, Ferrarese a souligné que le gouvernement italien a mobilisé environ 330 millions d’euros pour assurer le succès de cet événement méditerranéen. Ce montant est réparti entre 275 millions d’euros pour l’aménagement des infrastructures sportives qui accueilleront les compétitions, et 55 millions pour les besoins logistiques et organisationnels.

“Ces investissements importants témoignent de la volonté de célébrer les athlètes des deux rives de la Méditerranée et de faire des jeux un moment inoubliable”, a-t-il déclaré.

Le président du COJM a ajouté que les préparatifs ont débuté dès décembre 2023 avec l’identification des sites qui accueilleront les compétitions, dont certains ont déjà fait l’objet de travaux de maintenance et de rénovation, parallèlement à la construction de nouvelles installations, tout en pensant à les entretenir pour leur usage futur.

Ferrarese a souligné qu’au-delà de l’aspect sportif, Tarente 2026 ambitionne de porter un message fort de fraternité, de coexistence pacifique et de rapprochement entre les peuples méditerranéens, en tournant la page des conflits passés.

“Les Jeux vont bien au-delà des compétitions et des médailles. C’est l’occasion pour Tarente de montrer sa beauté, la chaleur de ses habitants et sa capacité à accueillir la diversité culturelle dans un esprit de paix”, a-t-il affirmé.

Le président du comité d’organisation a également lancé un appel à toutes les composantes de la société civile de Tarente pour se mobiliser pleinement pour assurer le succès de cet événement qui constitue un grand défi et un symbole de dépassement des difficultés, dans l’espoir que le sport devienne un patrimoine humain et un moteur de développement dans l’espace méditerranéen.

De son côté, Giuliana Perrotta, la maire de Tarente, a indiqué que la ville possède tous les atouts pour faire de cette 20e édition des Jeux Méditerranéens une réussite à tous les niveaux. Elle a souligné que sa ville constitue un modèle de coexistence pacifique et un pôle d’attraction pour accueillir des événements touristiques, culturels et sportifs, ajoutant que Tarente, ville ouverte historiquement sur la Méditerranée, dispose d’un patrimoine architectural riche, aux influences grecques et européennes, qui illustre son ancrage multiculturel.

“Les Jeux seront une vitrine pour notre ville, une chance de diversification économique au-delà du secteur industriel”, a-t-elle affirmé.

La maire de Tarente a conclu en assurant que Tarente est pleinement engagée pour faire de ces Jeux un événement exceptionnel, qui marquera un tournant dans son histoire et dessinera les contours d’un avenir plus riche, à la hauteur de ses aspirations.