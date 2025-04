Plus de 110 000 titres représentant 29 pays, 313 exposants dont 107 tunisiens et 166 étrangers, en plus de 30 institutions publiques, seront exposés à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), prévue dans sa 39ème édition du 25 avril au 4 mai 2025.

Un budget de 1,8 MD a été alloué à cette édition dont la programmation a été dévoilée, jeudi, au cours d’une conférence de presse tenue à la cité de la culture.

L’Egyptien Ahmad Mourad, écrivain, photographe et scénariste auteur de romans à succès adaptés au cinéma a assisté à la conférence donnée par le comité d’organisation du FILT, rendez-littéraire et culture d’envergure organisé par le ministère des Affaires Culturelles.

‘Nous lisons pour construire’

Présentant les grandes lignes de cette édition, l’académicien Mohamed Salah Kadri, directeur du FILT 2025, a expliqué le choix de placer cette édition sous le slogan ‘Nous lisons pour construire’, partant de la conviction en « le rôle de la culture en tant que projet aux symboliques aussi variables que diversifiées et une clé pour le savoir ».

« Le lien entre la lecture et la construction de la conscience est constant et éternel », a-t-il dit.

L’intérêt durant cette édition sera porté à la production la migration vers le contenu littéraire numérique afin d’en faire un moyen pour améliorer le contenu culturel, constituer le lectorat et souligner le rôle du livre dans la construction culturelle et l’importance d’investir dans les métiers du livre, a fait savoir Salah Kadri.

Après une édition 2024 exceptionnelle placée sous le signe de la solidarité avec la Palestine, cette édition sera également « en solidarité avec le peuple palestinien et sa lutte contre l’occupant, le déplacement forcé et les tentatives d’effacer son identité culturelle et sa mémoire collective, a annoncé le directeur du FILT, évoquant les atrocités et le nettoyage ethnique auxquels font face la population dans les Territoires occupés. »

La Chine invitée d’honneur

Après l’Italie en 2024, la Chine est l”invitée d’honneur et ce partant de la volonté de renforcer la coopération culturelle avec ce pays ainsi que l’échange d’expériences dans les domaines de l’édition, de la traduction et de la création littéraire.

Le pavillon chinois, d’une superficie de plus de 500 m2, accueillera plus de 100 personnalités chinoises dont d’éminent écrivains et intellectuels en plus de 40 maisons d’édition.

L’Intelligence Artificielle et les Technologies numériques seront au cœur du programme culturel chinois composé de conférences, de rencontres-débat, d’ateliers et de spectacles artistiques qui jettent la lumière sur la culture de ce pays asiatique.

Le directeur du FILT a annoncé une forte participation chinoise qui sera couronnée par la signature d’une série d’accords dans le secteur du livre entre des éditeurs tunisiens et chinois et la traduction de livres en chinois vers l’arabe et vice versa. Elle devra constituer une occasion pour le lectorat tunisien de découvrir la richesse de la civilisation de ce pays et sa production littéraire et artistique, a-t-il expliqué.

« La participation de la Chine s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les peuples tunisien et chinois et pour promouvoir le dialogue et renforcer les liens culturels et civilisationnels entre les deux pays et activer le dialogue sur la Route de la Soie et les Routes de Carthage dans le monde », peut-on lire dans la présentation du FILT.

Invités d’honneur et Hommages

En reconnaissance à leur œuvre littéraire et parcours assez distingués dans la promotion de la culture et du livre, des invités d’honneur seront présents lors de cette édition qui accueillera 50 personnalités et 183 intellectuels de divers pays, à l’instar de Mohamed Mosbah (Tunisie), Ibrahim Kouni (Libye), Souad Labbize (France), Hou Yuxiang et Huang Ying (Chine), Thiara Comito (Italie), Manuel Visas (Espagne), Mehmet Burhan Genç (Turquie).

Les exposants représentent les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Chine, Espagne, Emirats arabes unis, Égypte, France, Italie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Nigeria, sultanat d’Oman, Palestine, Portugal, Qatar, Roumanie, Russie, Sénégal, Syrie, Turquie, Venezuela, Yémen et Tunisie.

Selon la liste détaillée des exposants, la Tunisie a la part du lion lors de cette édition avec 147 exposants, suivie de pays comme l’Egypte (86), la Syrie (12), le Liban (9) qui comptent le plus grand nombre d’éditeurs en région arabe.

La Turquie, les Emirats arabes unis et le Maroc seront également largement présents avec 6 exposants chacun.

Le programme culturel sera composé de 30 manifestations en plus du programme organisés dans chaque stand et les (30) institutions publiques participantes.

Une attention particulière sera accordée au jeune lectorat à travers la programmation de 255 manifestations et 50 visites au siège du FILT au profit des enfants issus des régions et ce en partenariat avec les délégations aux affaires régionales.

Le 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis verra l’annonce (le 30 avril) du palmarès des œuvres littéraires et intellectuelles. Les candidatures pour cette année sont en hause avec 126 œuvres candidates contre 84 en 2024, ont annoncé les organisateurs.

Le FILT est un rendez-vous littéraire annuel de dix jours qui se déroulera cette année du vendredi 25 avril au dimanche 4 mai 2025.