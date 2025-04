La Tunisie se prépare à une journée météo instable ce lundi, selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le ciel tunisien oscillera entre nuages épars et une couverture plus dense, particulièrement marquée dans les régions de l’Ouest du pays.

Des averses intermittentes, potentiellement accompagnées d’orages, sont attendues. Ces précipitations toucheront localement les zones de l’Est dans l’après-midi et pourraient se montrer plus significatives, voire abondantes avec un risque de grêle localisé, dans l’extrême Nord-ouest.

Le vent se renforcera sur les côtes, les régions de l’Ouest et le Sud, où il soufflera fort et pourrait occasionner des tourbillons de sable. Ailleurs, une brise modérée à faible est annoncée.

Les conditions maritimes seront agitées à localement houleuses.

Côté températures, l’Ouest du pays connaîtra des maximales entre 22 et 26 degrés, avec une fraîcheur plus marquée sur les hauteurs (environ 19 degrés). L’Est bénéficiera d’une chaleur plus prononcée, avec des températures variant de 26 à 32 degrés, atteignant même 36 degrés dans l’extrême Sud-est, tandis que le Cap Bon affichera une température plus douce de 21 degrés.