Ce dimanche 13 avril 2025 à 15h15, le stade de Mendizorroza sera le théâtre d’un affrontement crucial entre deux équipes à des extrémités opposées du classement de La Liga. Le Deportivo Alavés, en lutte pour le maintien, accueille un Real Madrid lancé à la poursuite du FC Barcelone dans la course au titre.

Alavés en danger

Avec seulement 30 points en 30 journées, Alavés pointe à la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge. Les Basques n’ont remporté que 7 matches cette saison, et leur bilan récent reste fragile (1 victoire, 2 défaites, 2 nuls). Chaque point compte désormais dans la lutte pour le maintien, mais la tâche s’annonce redoutable face à un géant comme le Real.

Le Real Madrid en mission

Deuxième du classement avec 63 points en 30 matchs, le Real Madrid reste dans la course au titre derrière le Barça (70 pts, 31 matchs). Pour espérer coiffer les Catalans, les Madrilènes doivent enchaîner les victoires, et ce déplacement à Vitoria-Gasteiz ressemble à une opportunité en or.