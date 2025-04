US Tataouine – US Monastir : un duel déséquilibré mais crucial pour les deux camps

Ce samedi 13 avril 2025 à 14h30, le Stade Nejib Khattab accueillera une rencontre décisive entre deux équipes aux classements opposées : l’US Tataouine, lanterne rouge du championnat, reçoit une ambitieuse US Monastir, toujours en lice pour le titre.

L’US Monastir, solide et ambitieux

L’USM, de son côté, est 3ᵉ avec 53 points. Une victoire face à Tataouine permettrait aux Monastiriens de rester pleinement dans la course au titre, voire de s’installer en tête en fonction des autres résultats.

Monastir arrive en confiance, fort de 3 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Leur solidité défensive et leur capacité à imposer leur rythme en font un sérieux prétendant, même en déplacement.