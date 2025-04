Des indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent qu’entre 2000 et 2020, la Tunisie a connu une amélioration significative des indicateurs de santé maternelle et infantile, en particulier en ce qui concerne le taux de mortalité maternelle, passant de 62 cas de décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à environ 37 cas en 2020.

Le bureau de l’OMS en Tunisie, a indiqué, dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé 2025, que ces chiffres placent la Tunisie dans une position avancée au niveau régional et international. A tire de comparaison, le taux de mortalité maternelle dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient est d’environ 179 décès pour 100 000 naissances vivantes, et le taux mondial est de 223 décès.

Cette avancée reflète les efforts soutenus de l’État tunisien, en partenariat avec des acteurs internationaux, pour renforcer les soins de santé maternelle. Toutefois, plusieurs défis restent à relever, liés aux disparités régionales et sociales et la qualité des soins, ce qui nécessite davantage d’efforts pour assurer des soins de santé universels, ajoute le communiqué.

L’OMS a réaffirmé son engagement à travailler avec le ministère de la Santé tunisien, les autres ministères et la société civile pour renforcer le système de santé national à travers le soutien logistique pour le développement de politiques de santé, l’amélioration de la qualité des services, et le renforcement des capacités locales.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2025, l’OMS a rappelé que l’objectif de cette année est de mettre l’accent sur la santé maternelle et néonatale, en tant que question essentielle nécessitant des efforts continus pour réduire les inégalités et atteindre l’équité en matière de santé.