La journée de ce jeudi s’amorce sous une chape de brouillard localisé, affectant principalement le nord et les régions est du centre de la Tunisie. Selon les prévisions météorologiques, le ciel évoluera vers un temps partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire. L’après-midi apportera une intensification de la couverture nuageuse dans le Nord-ouest, avec la possibilité de quelques averses.

Le vent, soufflant majoritairement du nord au Nord et au Centre, gagnera en intensité durant la nuit dans le Sud. Il deviendra relativement fort, voire localement fort près des côtes, sur les hauteurs de l’ouest et dans le Sud, pouvant s’accompagner de phénomènes de sable. Ailleurs, une brise faible à modérée est attendue.

L’état de la mer sera agité, tendant localement vers très agité. Concernant les températures, le mercure affichera des maximales comprises entre 22 et 28 degrés au Nord et au Centre, avoisinant les 19 degrés dans la région du Cap Bon. La chaleur se fera plus sentir dans le reste du pays, avec des maximales attendues entre 28 et 33 degrés.