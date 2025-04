Le bulletin météorologique de l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit pour ce lundi 7 avril un ciel variable sur l’ensemble du territoire tunisien. Des passages nuageux, parfois denses, sont attendus notamment dans les régions du Nord, du Centre et sur l’est du Sud. Ces formations nuageuses s’accompagneront de pluies éparses et d’épisodes orageux ponctuels.

L’INM met en garde contre une intensification des précipitations durant l’après-midi, qui pourraient localement toucher les gouvernorats de Gafsa et Tozeur. Des chutes de grêle ne sont pas à exclure dans certaines zones limitées.

Le régime des vents sera dominé par un secteur nord relativement fort le long des côtes est et dans le Sud, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste du pays. L’état de la mer sera généralement agité à localement très agité.

Concernant les températures, une légère baisse est annoncée. Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés dans les régions du Nord, du Centre et l’est du Sud, atteignant environ 15 degrés sur les hauteurs de l’Ouest. Le reste du territoire connaîtra des températures plus clémentes, comprises entre 23 et 26 degrés.