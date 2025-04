La Chine a annoncé des droits de douane de 34 % sur toutes les importations américaines à partir du 10 avril, marquant un nouveau stade dans la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. Ce conflit pourrait ralentir la croissance économique mondiale et affecter des secteurs variés, comme les produits industriels, agricoles et les métaux. De plus, les prix du pétrole connaissent déjà des baisses importantes en raison de l’incertitude entourant la situation.

D’autres pays comme l’UE, le Japon et la Corée du Sud pourraient suivre cette dynamique et adopter des mesures similaires. La Chine a déjà pris des mesures pour soutenir le yuan, indiquant qu’elle pourrait utiliser d’autres leviers économiques contre les États-Unis.

La politique de Trump visant à protéger l’économie américaine, avec une guerre commerciale qui pourrait nuire aux entreprises américaines, qui risquent de voir leurs coûts augmenter, sans bénéfices directs pour les consommateurs.

Les marchés financiers ont déjà réagi négativement, avec des baisses des actions et des prix du pétrole. En revanche, l’or semble attirer de plus en plus d’investisseurs cherchant un refuge.

En résumé, cette guerre commerciale pourrait avoir des conséquences durables sur l’économie mondiale et affecter la stabilité des marchés financiers.