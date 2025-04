L’Institut du Monde Arabe (IMA) a annoncé l’ouverture de l’appel à projets pour la troisième édition de son Prix du design qui a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés du monde arabe dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif et de la création de nouveaux matériaux. Les projets doivent avoir été créés entre le 1er septembre 2022 et le 20 mai 2025. Les candidats doivent être ressortissants de la Ligue arabe ou développer leur production dans la géographie de l’un des pays de la Ligue arabe. La date limite d’envoi des dossiers est fixée pour le 20 mai prochain.

Les projets pour le Prix du design du monde arabe, lancé en 2023, seront distingués lors de cette édition dans quatre catégories. Le Prix Talent émergent (étudiant ou designer dont la pratique professionnelle a moins de 10 ans) porte une attention particulière sur les solutions apportées aux problématiques propres aux pays arabes, les procédés de fabrication et le potentiel de développement. Le Prix Impact Arab Bank Switzerland distingue l’impact social (éducation et transmission, sauvegarde des territoires, protection des populations), l’impact environnemental (solution écologique, production locale, valorisation de matériaux à faible émission carbone) et l’impact économique (développement de procédé opérants, des technologies, modernisation des traditions, développement de l’emploi). Quant au Grand prix (architecte ou designer dont la pratique professionnelle est supérieure à 10 ans), il récompense une réalisation concrète, objet ou réalisation d’architecture intérieure, révélant le talent du créateur ou créatrice, développé tout au long d’une carrière reconnue. Le Prix de l’artisanat contemporain est un nouveau Prix qui couronne un artisanat revisitant les traditions (y compris par l’utilisation des innovations technologiques) pour répondre aux enjeux contemporains, tels que la durabilité, la personnalisation et la valorisation des patrimoines locaux.

Les projets finalistes pour chaque catégorie seront annoncés au mois de mai. Les projets retenus seront soumis aux membres du jury, composé d’éminentes personnalités du monde du Design. Les lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie à l’Institut du monde arabe à Paris en septembre 2025 (en partenariat avec Paris Design Week).